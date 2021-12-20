Yarın Adana'da kar tatili var mı? 22 Aralık Çarşamba Adana'da okullar tatil mi? Son dakika Adana Valiliği kar tatili açıklaması!

Yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilen konular arasında yer aldı. Dünden itibaren peş peşe kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Aralık Salı günü kar yağışı görülecek illeri tek tek açıkladı. Öte yandan Adana Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması geldi. Peki, 22 Aralık Çarşamba Adana'da okullar tatil mi? Yarın Adana'da kar tatili var mı? Son dakika Adana Valiliği kar tatili açıklaması!
ADANA'DA EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA!
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığı bildirildi.
Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Tufanbeyli ilçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.