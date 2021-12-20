Trendyol çekilişi CANLI İZLE! Trendyol çekilişi ne zaman? Trendyol kura çekimi saat kaçta? 20 Aralık Pazartesi...

Kaç çekiliş hakkım olduğunu öğrenebilir miyim?

Her alışveriş sonunda ilgili alışveriş için kazandığınız çekiliş hakkı adedi Trendyol tarafından sms ile gönderiliyor.

Katılım limiti var mı?

Hayır.

Kazandığım hediyeleri satabilir miyim?

Evet. Araç ruhsatı kazanan adına çıktıktan sonra, telefon ve akıllı saatler teslim alındıktan sonra satılabilir. Herhangi bir kısıtlama yok.