Trendyol çekilişi CANLI İZLE! Trendyol çekilişi ne zaman? Trendyol kura çekimi saat kaçta? 20 Aralık Pazartesi...

3-30 Kasım tarihlerinde Trendyol cüzdan ile 300 ve üzeri alışveriş yapanlar çekilişe katılmaya hak kazanmıştı. Trendyol çekilişinde Mercedes, İphone ve 1.100 kişiye hediye çeki bulunuyor. Çekiliş NOTER huzurunda gerçekleştirilecek. Sabah saatlerinden itibaren Trendyol çekiliş ne zaman, saat kaçta? 20 Aralık Trendyol çekiliş sonucu açıklandı mı? Trendyol çekiliş CANLI İZLEME linki var mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte cevapları ve çekiliş sonucu tam liste...
TRENDYOL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol çekilişi bugün, 20 Aralık 2021 Pazartesi saat 11:00'de noter huzurunda yapılacak.
TRENDYOL ÇEKİLİŞ HEDİYELERİ NELER?
1 kişi Mercedes C200 d FL AMG 2021 Model Otomobil
10 kişi IPhone 13 256GB model cep telefonu
100 kişi 1.000 TL değerinde Trendyol Cüzdan bakiyesi
1.000 kişi 100 TL değerinde Trendyol Cüzdan bakiyesi
TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Trendyol Çekiliş Sonucu haftaya yani 27 Aralık 2021 Pazartesi günü duyurulacak.
TRENDYOL ÇEKİLİŞİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
Hangi alışverişlerde geçerli?
Çekilişe sadece Trendyol Cüzdanım ile yapılan 300 TL ve katlarındaki alışverişler ile katılabilirsiniz. Kampanya tüm alışverişlerde geçerli.
İptal ve iade halinde çekiliş hakkımı kaybeder miyim?
Evet.