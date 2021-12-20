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    • 20.12.2021 10:03
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    Trendyol çekilişi CANLI İZLE! Trendyol çekilişi ne zaman? Trendyol kura çekimi saat kaçta? 20 Aralık Pazartesi...

    Trendyol çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Çekiliş için nefesler tutuldu, gün bugün! Trendyol Mercedes ve İphone çekilişi için sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. Mercedes ve İphone kazanacakların yanı sıra bir de 1.100 kişiye hediye çeki verilecek. Çekiliş sonuçlarını bekleyen binlerce kişi internet arama motorlarında Trendyol çekiliş ne zaman, saat kaçta? 20 Aralık Trendyol çekiliş sonucu açıklandı mı? Trendyol çekiliş CANLI nasıl izlenir? Trendyol çekiliş sonuç listesi tam liste? şeklinde sorgulama yapıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

    takvim.com.tr
    Trendyol çekilişi saat kaçta? CANLI İZLE!

    3-30 Kasım tarihlerinde Trendyol cüzdan ile 300 ve üzeri alışveriş yapanlar çekilişe katılmaya hak kazanmıştı. Trendyol çekilişinde Mercedes, İphone ve 1.100 kişiye hediye çeki bulunuyor. Çekiliş NOTER huzurunda gerçekleştirilecek. Sabah saatlerinden itibaren Trendyol çekiliş ne zaman, saat kaçta? 20 Aralık Trendyol çekiliş sonucu açıklandı mı? Trendyol çekiliş CANLI İZLEME linki var mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte cevapları ve çekiliş sonucu tam liste...

    TRENDYOL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Trendyol çekilişi bugün, 20 Aralık 2021 Pazartesi saat 11:00'de noter huzurunda yapılacak.

    TRENDYOL ÇEKİLİŞ HEDİYELERİ NELER?

    1 kişi Mercedes C200 d FL AMG 2021 Model Otomobil
    10 kişi IPhone 13 256GB model cep telefonu
    100 kişi 1.000 TL değerinde Trendyol Cüzdan bakiyesi
    1.000 kişi 100 TL değerinde Trendyol Cüzdan bakiyesi

    TRENDYOL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Trendyol Çekiliş Sonucu haftaya yani 27 Aralık 2021 Pazartesi günü duyurulacak.

    TRENDYOL ÇEKİLİŞİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

    Hangi alışverişlerde geçerli?
    Çekilişe sadece Trendyol Cüzdanım ile yapılan 300 TL ve katlarındaki alışverişler ile katılabilirsiniz. Kampanya tüm alışverişlerde geçerli.

    İptal ve iade halinde çekiliş hakkımı kaybeder miyim?
    Evet.

        Kaç çekiliş hakkım olduğunu öğrenebilir miyim?
        Her alışveriş sonunda ilgili alışveriş için kazandığınız çekiliş hakkı adedi Trendyol tarafından sms ile gönderiliyor.

        Katılım limiti var mı?
        Hayır.

        Kazandığım hediyeleri satabilir miyim?
        Evet. Araç ruhsatı kazanan adına çıktıktan sonra, telefon ve akıllı saatler teslim alındıktan sonra satılabilir. Herhangi bir kısıtlama yok.
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        Haberler Güncel Trendyol çekilişi CANLI İZLE! Trendyol çekilişi ne zaman? Trendyol kura çekimi saat kaçta? 20 Aralık Pazartesi...
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