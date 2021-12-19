Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama! 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Bugünün talihli numaraları…

Şans oyunlarını yakından takip edenler Süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar noter huzurunda ve canlı yayınla belirleniyor. Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenleniyor. Peki 19 Aralık Süper loto çekilişi nasıl, nereden sorgulanır? Büyük ikramiyenin hayalini kuran ve kuponlarını oynayanlar için merak edilenler…
19 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Süper Loto çekilişi 21:30'da gerçekleşti ve sonuçlar haberimizde yer alıyor.
İşte bugünün kazandıran numaraları:
15, 28, 16, 53, 8, 30
BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Şans oyunu tutkunları merakla bugünkü büyük ikramiye tutarını araştırıyor. 12 Ekim için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 40.035.639 lira olarak belirlendi. Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 3, 18, 32 ,33, 47, 58 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaralarını Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.