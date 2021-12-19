Osmaniye'de 25 işlemeli bıçak çaldığı iddia edilen İYİ Parti üyesi disipline sevk edildi

İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tülücü, yaptığı yazılı açıklamada, "16 Aralık'ta Genel Başkanımız Meral Akşener'in ilimizi ziyaretinde İYİ Parti Merkez İlçe yönetiminde görevli A.Z. tarafından Genel Başkanımıza hediye edilen bıçağın çalıntı olduğu iddia edilerek basına yansımasından dolayı şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Tülücü, Merkez İlçe Yönetimince A.Z'nin kurul üyeliğinin düşürüldüğünü, kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini kaydetti.

Osmaniye'de Eshabil Avşar, Kemal Satır Caddesi'nde bulunan iş yerinden 25 el işlemeli bıçağın çalındığı gerekçesiyle 16 Aralık'ta polise başvurmuş ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Avşar'ın şikayeti üzerine A.Z'yi gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen A.Z, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.