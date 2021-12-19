Bursa’da okullar tatil mi? 21 Aralık Salı Bursa’da yarın okullar tatil mi olacak? Bursa Valiliği kar tatili açıklaması!

Gündemde vatandaşlar yoğun bir şekilde Bursa yarın okullar tatil mi? Sorusuna yanıt arıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi ülke genelinde kar yağışının görülmesiyle birlikte okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Sıcaklıkların azalması ve kar yağmasıyla Bursa'da oturan vatandaşlar yarın okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini merak ediyor. Peki 21 Aralık Salı Bursa'da okullar tatil mi edildi? Bursa Valiliği'nde okullarda kar tatili açıklaması geldi mi? Yarın hava sıcaklığı nasıl olacak? İşte ayrıntılar…
BURSA'DA 21 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Konuyla ilgili valilik açıklaması henüz gelmedi, açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre;
18 Aralık Cumartesi günü ilimizin güney ilçelerinde (Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, Keles, İnegöl) 400-500 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Geçerlilik periyodu: 18.12.2021 05:00 - 19.12.2021 09:00
Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Geçerlilik periyodu: 18.12.2021 05:00 - 19.12.2021 23:30
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.