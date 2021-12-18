Başkan Erdoğan ve Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'la görüştü!

Başkan Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüştü. Erdoğan, "İnşallah 19 Aralık tarihinde SpaceX vasıtasıyla Türksat 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Bu yılın ocak ayında Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatmıştık. Aynı sene içinde iki uydu fırlatan ender ülkelerden olduk" dedi. Musk da, "Sizinle tekrar görüşmek isterim. Türkiye ile dünyada ilk olacak pek çok projeyi birlikte yapacağız. Türkiye'ye ziyaretimi heyecanla bekliyorum" diye konuştu.