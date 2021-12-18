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    Başkan Erdoğan ve Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'la görüştü!

    Başkan Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüştü. Başkan Erdoğan "İnşallah 19 Aralık tarihinde SpaceX vasıtasıyla Türksat 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız" müjdesini verdi.

    Bİr dünya proje

    Başkan Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüştü. Erdoğan, "İnşallah 19 Aralık tarihinde SpaceX vasıtasıyla Türksat 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Bu yılın ocak ayında Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatmıştık. Aynı sene içinde iki uydu fırlatan ender ülkelerden olduk" dedi. Musk da, "Sizinle tekrar görüşmek isterim. Türkiye ile dünyada ilk olacak pek çok projeyi birlikte yapacağız. Türkiye'ye ziyaretimi heyecanla bekliyorum" diye konuştu.



    AFRİKA TRAFİĞİ
    Başkan Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen 9 Afrika lideri ile görüştü.



    NOTALARIN EFENDİSİ
    Türkiye, Muşlu Bager Çalışcı'yı benzersiz müzik yeteneğiyle tanıdı. 9 yaşındaki görme engelli Bager, mutlak kulağıyla duyduğu her notayı çaldı.
    Notaların efendisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 16- 21 Kasım'da Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde sahne aldı. Başkan Erdoğan, resital sonrası söz verdiği piyanoyu dün Bager'e yolladı. Büyük mutluluk yaşayan Bager, "Çalışmalarımı ben bu piyanoda yapacağım" dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan ve Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'la görüştü!
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