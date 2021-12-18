Araç stokçularına devlet müdahalesi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

SABAH gazetesinde yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçları Soruşturma Bürosu, araç fiyatlarında meydana gelen fahiş fiyat artışının önlenmesine yönelik harekete geçti.
Başsavcılık bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında araç bayilerinden ÖTV indirimi yapılan döneme ait gerçekleşen araç satışlarının proforma belgelerini talep edecek.