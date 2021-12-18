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    • Güncel
    • 18.12.2021 07:01
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    • 18.12.2021 07:01
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    Araç stokçularına devlet müdahalesi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturanlar hakkında, “sahtecilik”, “dolandırıcılık”, “ihtikâr ve fiyatları etkileme”den dava açacak.

    Araç stokçularına soruşturma başlatıldı

    SABAH gazetesinde yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçları Soruşturma Bürosu, araç fiyatlarında meydana gelen fahiş fiyat artışının önlenmesine yönelik harekete geçti.



    Başsavcılık bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı.



    Soruşturma kapsamında araç bayilerinden ÖTV indirimi yapılan döneme ait gerçekleşen araç satışlarının proforma belgelerini talep edecek.



        Satılan araçların alıcılarının kimlik bilgileri, bu şahıslara ait noterler birliğinden vekaletname sorulacak.



        Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden bahse konu araçların kimler tarafından alındığı bilgileri temin edilecek.



        Bayiler tarafından şirketlere yapılan satışlarda düzenlenen faturaların temini ve ilgili şirket verilerinde bu alımdan dolayı ne kadar KDV indiriminin sağlandığı da araştırılacak.



            Tekel oluşturanlar hakkında, "sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "ihtikâr ve fiyatları etkileme"den dava açılacak.



            DEVLETİN ZARARI ARAŞTIRILACAK
            ÖTV indirimi döneminde satılan araçların daha sonra bayi tarafından alınarak ikinci el pozisyonuna sokularak satışının yapılması ile devletin uğradığı ÖTV zararının tespiti ile devletin uğradığı zararlarla ilgili kurumlarla (Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü vb) çalışmaların yapılması sağlanacak.

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            Haberler Güncel Araç stokçularına devlet müdahalesi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
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