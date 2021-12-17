Türk polisi Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak

Resmi ziyareti kapsamında Macaristan'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Dr. Sandor Pinter ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki Bakan daha sonra heyetler arası görüşmeye katıldı.
Görüşmeler sonrası, ''Ortak Kolluk Faaliyetinde İşbirliğine ilişkin Mutabakat Muhtırası''nı imzalayan Soylu ve Pinter ortak basın toplantısında konuştu.
Bakan Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da katılımıyla bu yıl 11 Kasım'da Ankara'da düzelenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) görüşmelerinde varılan mutabakat çerçevesinde bugün çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi.
Salgın, göç ve enerji sorunun küresel anlamda problem teşkil ettiğini, bunun yanı sıra bölgesel problemlerle de karşı karşıya kalındığına işaret eden Soylu, ''Bu küresel problemlerin yanı sıra hepimizi ilgilendiren bölgesel sorunlar da var. Maalesef terör, uyuşturucu, sınırı aşan suçlar ve küresel bir problem olarak karşımızda duran siber suçlar. Bunlara karşı atmamız gereken en önemli adımlardan bir tanesi de, bölgesel ve ülkeler arası iş birliği.'' diye konuştu.