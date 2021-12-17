Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik zirvede flaş açıklamalar: Amacımız Afrika'yla birlikte kazanmak!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda hitapta bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Zirve'ye gösterilen yoğun ilgiden duyulan memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, "2008'deki ilk zirvemize 6 ve 2014'te Malabo'daki ikinci zirvemize 7 devlet ve hükümet başkanı katılmışken, bu zirvede 16 devlet ve hükümet başkanını ağırlıyoruz. 26'sı dışişleri bakanı olmak üzere 102 Afrikalı bakanı da Zirve vesilesiyle İstanbul'da misafir ediyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu tarihi buluşmaya destek veren Afrika Birliği Komisyonuna teşekkür ederek Zirve'nin temasının "Birlikte Kalkınma ve Refah İçin Güçlendirilmiş Ortaklık" olduğunu belirtti.

Kalkınma ve refah yolunu Türkiye'nin Afrikalı dostlarıyla yürümek ve mevcut iş birliğini geleceğe taşımak istediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Amacımız Afrika'yla birlikte kazanmak, birlikte geleceğe yürümek. Bizim Afrika'yla ilişkilere bakışımız stratejiktir, uzun vadelidir." diye konuştu.