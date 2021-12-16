Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 16 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Büyük ikramiye…

Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen çekilişin sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayın ile gerçekleştirilen Süper Loto büyük ikramiyesi bugün ne kadar, kuponlarını oynayıp yatıranlar kazanmanın hayalini kuruyor. 16 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? İşte detaylar…
16 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Süper Loto çekilişi 21:30'da gerçekleşti ve bugünün şanslı numaraları belli oldu. Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor.
İşte talihli numaralar:
57, 48, 24, 44, 58, 55
BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Şans oyunu tutkunları merakla bugünkü büyük ikramiye tutarını araştırıyor. 12 Ekim için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 40.035.639 lira olarak belirlendi. Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 3, 18, 32 ,33, 47, 58 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaralarını Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.