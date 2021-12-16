Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 16 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Büyük ikramiye…

Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen çekilişin sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayın ile gerçekleştirilen Süper Loto büyük ikramiyesi bugün ne kadar, kuponlarını oynayıp yatıranlar kazanmanın hayalini kuruyor. 16 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? İşte detaylar…