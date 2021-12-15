Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan tüm sektörlere 'Yeşil Kalkınma' projeleri çağrısı

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE TÜM FIRSATLARIYLA YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ DURUYOR"

İklim değişikliği, salgın, sürdürülebilir ekonomi, teknoloji ve inovasyon üzerinden sektördeki yeniliklerin ele alındığı etkinlikte konuşan Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin "2053 net sıfır emisyon" hedefi ile "yeşil kalkınma" hedefinin bulunduğunu belirterek, "Yeşil kalkınma devrimiyle, artık çevrecilik, şehircilik, tarım, ticaret, sanayi ve hatta sanata kadar tüm kavramlar kabuk değiştirecek, dönüşecek." dedi.

Bugün, süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü, 17 bakanlık ve tüm kamu kurumları; sanayiciler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin de katkı sağlayacağı, orta ve uzun vadeli kalkınma plan ve programlarını, yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği şekliyle hazırlamaya gayret ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Hedefimiz çok büyük! Bakın Türkiye; siyasi istikrarsızlıklar, işgal girişimleri nedeniyle Sanayi Devrimi'ni kaçırmış; darbeler, cuntalar, koalisyon hükümetlerinin getirdiği güvensizlikler ve bunların getirdiği özgüvensizlikle beraber Teknoloji Devrimine yeterli uyumu sağlayamamıştır. Fakat bugün, istikrar ve güven ortamını sağlamış, tüm ağırlıklarından, bagajlarından kurtulmuş, her alanda yüksek devlet iradesi ortaya koyan bir Türkiye var. Ve şimdi bu Türkiye'nin önünde, tüm fırsatlarıyla beraber Yeşil Kalkınma Devrimi durmaktadır." diye konuştu.

"TÜRKİYE, YEŞİL KALKINMAYA LİDERLİK EDEN ÜLKE OLACAK"

Türkiye'nin yeşil kalkınmaya maruz kalan değil, bu dönemi yöneten, yönlendiren, liderlik eden ülke olacağının altını çizen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yeşil kalkınma devriminin sadece Türkiye'yi değil, tüm bölgeyi hareketlendireceğini kaydetti.

BAKAN KURUM'DAN TÜM SEKTÖRLERE ÇAĞRI!

Salgın sürecinde artık insanların yatay alanlarda, bahçe ve yeşille iç içe yaşamayı tercih ettiğine dikkat çeken Murat Kurum, tüm sektörlere, 3 milyar 157 milyon dolarlık finansman kapsamında "Yeşil Kalkınma" hedefi doğrultusunda proje geliştirmeleri çağrısında bulundu.

Kurum konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Paris İklim Anlaşması çerçevesinde yapmış olduğumuz mutabakat ile birlikte 3 milyar 157 milyon dolarlık bir finansman anlaşması yaptık ve bu finansmana baktığınızda aslında ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelesi kapsamında gerek enerji gerek tarım gerek ulaşım gerek inşaat gerek çevre ve şehircilik gerek akıllı şehir teknolojileri olsun bu anlamda kullanacağımız projelere uzun vadeli uygun şartlardaki finansman desteklerini veriyor olacağız. Buradan sektörümüzde çağrımız bu tarz projeleri bir an önce geliştirmenizdir. Bizim 3 milyar 157 milyon dolarlık finansmana ilaveten onu kaldıraç etkisi yapacağımız daha ilave finansmanlarla bu süreci fırsata çevireceğimiz bir anlayışla yürütmek istiyoruz. Bu nedenle iklim değişikliği mücadelesini sadece bir çevre meselesi olarak değil, aynı zamanda bir kalkınma meselesi, bir güvenlik meselesi olarak görüyoruz. İnşallah yeni dönemde iklim ve çevre dostu yatırımları destekleyen uluslararası fonlara bu anlamda çok daha kolay erişeceğiz."

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KONUT RAKAMINA ULAŞTIK"

Dar gelirli vatandaşlar için özellikle İstanbul'da birçok sosyal konut yaptıklarını, on binlerce yeni sosyal konut ürettiklerini dile getiren Murat Kurum, "İnşallah önümüzdeki süreçte de bu sosyal konut anlayışını devam ettireceğiz. Yapmış olduğumuz hem 50 bin hem 100 bin konut rakamı ile bugün dünyada eşi benzeri görülmemiş bir konut rakamına ulaştık. Toplam 1 milyon 100 bin konuta ulaştık. Aynı anlayış ile gerek TOKİ'mizle gerek Emlak Konutumuzla gerek İller Bankası'yla gerek sektörümüze vereceğimiz destek anlayışıyla bu süreci yürüteceğiz. Bu anlamda ihtiyacı olan kardeşlerimize, vatandaşlarımıza da her zaman destek olacağız." şeklinde konuştu.

"Bir sözümüz var; evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek sosyal konut üretimini devam ettireceğiz." diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, "Enerji savurmayan güçlü yalıtımlı binalar yaparak bir taraftan da bu sürdürülebilirlik anlayışını, enerji verimliliğini, iklim değişikliği ile mücadeleyi yürütüyor olacağız. Kentsel dönüşüm ile alakalı 2012 yılından bugüne baktığınızda tam 1 milyon 700 bin konutun dönüşümünü sizlerle birlikte tamamladık." dedi.