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    • 16.12.2021 09:05
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    Asgari ücret günlük brüt tutarı ne kadar oldu? Asgari ücret net-brüt kaç TL? 2022 asgari ücret net brüt maaş tutarı ilk ödeme tarihi!

    Asgari ücret zammı için milyonlar son dakika açıklamalara kilitlendi. Ak Parti'den asgari ücretle ilgili son dakika açıklama geldi. Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır." ifadelerine yer verildi. Bu gelişmeler üzerine asgari ücret günlük net tutarı ve brüt rakamlar asgari ücretin zammı gündeminde milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Asgari ücret net-brüt kaç TL belli oldu mu? Asgari ücret günlük brüt tutarı ne kadar oldu 2022? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Asgari ücret net-brüt kaç TL? Asgari ücret günlük brüt tutarı ne kadar oldu?

    Asgari ücret zammı için düğümler çözülüyor. Asgari ücret günlük net tutarı ve brüt rakamlar asgari ücretin zammı gündeminde milyonlarca vatandaş tarafından aratılanlar arasına girdi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammı için kulislerden kritik tarih bilgisi geliyor. Bilindiği üzere 2021 yılında asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş. Milyonlarca kişi 2022 yılında ne kadar zam geleceği üzerinde duruyor. Peki, asgari ücret net-brüt kaç TL belli oldu mu? Asgari ücret günlük brüt tutarı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    ASGARİ ÜCRET BU HAFTA AÇIKLANIR MI?

    Ankara kulislerinde dolaşan bilgiye göre, 2022 asgari ücret zammının bu akşam ya da yarın gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

    AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Asgari ücret ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt verdi. Kurtulmuş, ülkede ekonomiyle ilgili en ciddi şekilde işleyen mekanizmalardan birisinin de Asgari Ücret Tespit Komisyonu olduğunu belirterek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    "Nihayetinde bu, bir müzakere sonucudur ama biz kuralı en başından itibaren söylüyoruz. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır. Yaşadığımız bu fiyat artışları karşısında vatandaşımızın alım gücünün güçlendirilmesi bakımından Türkiye'de çok ciddi bir asgari ücret ayarlaması yapılması gerekiyor. Beklentiler, bütçenin imkanları ve ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde, bunu belirleyeceğiz."

        ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik merak edilen sorular, bu hafta içerisinde yapılması beklenne Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısıyla ortaya çıkacak. Kulislerden gelen bilgilere göre, yeni ücretin 4 bin liraya yaklaşacağı, 4 bin lira psikolojik sınırını aşarak 4 bin 70 ya da 4 bin 90 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

        ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU? ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR 2022?

        2022 asgari ücret ve asgari ücret günlük net tutarı henüz belli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

        2021 ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR?

        Asgari ücret günlük net tutarı 119 lira 25 kuruş olarak belirlendi. 2019 Yılında günlük 85,28 TL olan asgari ücret 2020 yılı için %15.03'lük artışla 98.10 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 3.577,50 TL, aylık net 2.825,90 TL, günlük brüt 119,25 TL olarak belirlendi.
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        Haberler Güncel Asgari ücret günlük brüt tutarı ne kadar oldu? Asgari ücret net-brüt kaç TL? 2022 asgari ücret net brüt maaş tutarı ilk ödeme tarihi!
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