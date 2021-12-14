Zarar 750 milyon lira! Bir ihracat yapıp 5 fatura keserek vergi iadesi aldılar

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, evraklarda yüksek bedelde ihracat yapmış gibi göstererek, usulsüzce vergi iadesi alıp haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İncelemede çete lideri E.Ç. koordinesinde hareket eden şüphelilerin, ihracat yapılan ülkelerdeki yabancı uyruklu gümrük memurlarını da dahil ederek bir şebeke kurduğu, Türkiye'den gönderilen bir parti ihracat malzemesi için birçok farklı firma üzerinden birden fazla fatura düzenlendiği belirlendi.

TEKSTİLCİLER KANDIRILDI

Şebeke liderinin 29 firmayı organize ederek, tekstil ürünleri üzerinden Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura belgelerini yüksek gösterip, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı tespit edildi.