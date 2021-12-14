Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

MGM'den yapılan uyarıya göre bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova ve İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, ve Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, "Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
SON DAKİKA: İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
MGM'nin internet sitesinde yer alan aylık ve haftalık tahminlere göre ise 20 Aralık pazartesi gününden itibaren İstanbul ve birçok ilde olan kuvvetli yağışların karla karışık olarak görülmesi bekleniyor.
YURT GENELİNDE SON DURUM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir, gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), Toroslar Mevkii'nde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.