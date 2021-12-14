Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkii) ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.