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    • Güncel
    • 14.12.2021 16:56
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    • 14.12.2021 17:08
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    Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    İstanbul'da yaşayanlar havaların soğumasıyla birlikte 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' 'İstanbul'a kar yağacak mı?' diye sormaya başladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul ve çevresinde önümüzüzdeki haftalarda kar bekleniyor. Bununla birlikte Meteoroloji İstanbul için sarı kodlu uyarı yaptı. İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun detayları ise haberimizde...

    İstanbul için kar uyarısı

    MGM'den yapılan uyarıya göre bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova ve İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, ve Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

    Açıklamada, "Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

    SON DAKİKA: İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
    MGM'nin internet sitesinde yer alan aylık ve haftalık tahminlere göre ise 20 Aralık pazartesi gününden itibaren İstanbul ve birçok ilde olan kuvvetli yağışların karla karışık olarak görülmesi bekleniyor.

    YURT GENELİNDE SON DURUM
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir, gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), Toroslar Mevkii'nde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkii) ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ, gece saatlerinde Adapazarı çevrelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 14°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        EDİRNE °C, 5°C

        Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

        İSTANBUL °C, 12°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 14°C

        Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            EGE

            Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

            A.KARAHİSAR °C, 11°C

            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

            DENİZLİ °C, 17°C

            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            İZMİR °C, 16°C

            Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            MUĞLA °C, 12°C

            Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            AKDENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            ADANA °C, 21°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 18°C

            Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            HATAY °C, 19°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

            ISPARTA °C, 12°C

            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 9°C

            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 10°C

            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            KONYA °C, 10°C

            Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            SİVAS °C, 10°C

            Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

                BATI KARADENİZ

                Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

                BOLU °C, 11°C

                Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                DÜZCE °C, 14°C

                Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                KASTAMONU °C, 10°C

                Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                ZONGULDAK °C, 14°C

                Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ

                Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

                BAYBURT °C, 10°C

                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

                ÇORUM °C, 12°C

                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

                SAMSUN °C, 15°C

                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                TRABZON °C, 16°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                DOĞU ANADOLU

                Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

                ELAZIĞ °C, 7°C

                Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

                ERZURUM °C, 6°C

                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

                KARS °C, 2°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                VAN °C, 9°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU

                    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    DİYARBAKIR °C, 9°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

                    GAZİANTEP °C, 16°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

                    SİİRT °C, 11°C

                    Parçalı ve çok bulutlu, bu öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

                    ŞANLIURFA °C, 18°C

                    Parçalı ve çok bulutlu

                    DENİZLERDE HAVA

                    Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına; Marmara'da fırtına; Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

                    KARADENİZ

                    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 doğusu güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi.

                    MARMARA

                    Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

                    EGE

                    Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 4,0 ila 5,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli fırtına anında zayıf.

                    AKDENİZ

                    Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi. yağış anında orta.

                    VAN GÖLÜ

                    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.
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                    Haberler Güncel Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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