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    • 13.12.2021 17:04
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    • 13.12.2021 17:04
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    Son dakika: Tokat'ta "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

    Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü. Operasyonda 7 zanlı tutuklanırken adreslerde yapılan aramalarda 776,13 gram skunk, 4,90 gram esrar, 3,68 gram metamfetamin, 0,87 gram toz esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.

    Zehir tacirlerine operasyon: 7 tutuklama!

    Tokat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

    Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

    Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 776,13 gram skunk, 4,90 gram esrar, 3,68 gram metamfetamin, 0,87 gram toz esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.

    Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Tokat'ta "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı
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