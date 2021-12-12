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    Yeni virüs Omicron tehlikeli mi, ölümcül mü? Omicron Türkiye'de hangi illerde görüldü? Omicron varyantı (B.1.1.529) nedir, belirtileri neler?

    Tüm dünyayı alarma geçiren Omicron varyantı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 kişide Omicron varyantı görüldüğünü açıkladı. Dünyayı alarma geçiren son varyant olan Omicron İstanbul ve İzmir'de görüldü. Peki, Omicron varyantı (B.1.1.529) nedir, belirtileri neler? Yeni virüs Omicron tehlikeli mi, ölümcül mü? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Omicron varyantı B.1.1.529 belirtileri neler? Yeni virüs Omicron tehlikeli mi, ölümcül mü?

    Omicron varyantı hakkında gelişmeler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından araştırılmaya başlandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi, 5 İzmir, biri İstanbul. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı." ifadelerine yer verdi. Güney Afrika kökenli olduğu belirlenen ve daha hızlı yayılım gösterdiği açıklanan Omicron varyantının Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar arama motorlarında, "Omicron varyantı (B.1.1.529) nedir, belirtileri neler? Yeni virüs Omicron tehlikeli mi, ölümcül mü? Omicron Türkiye'de hangi illerde görüldü?" Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    OMİCRON VARYANTI HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

    TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de 'Omicron' varyantının görüldüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

    "Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi, 5 İzmir, biri İstanbul. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" dedi.

    OMİCRON VARYANTI NEDİR?

    DSÖ varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanıyor be bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtiyor.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta 'Nu' olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        BELİRTİLERİ

        Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, İngiliz The Telegraph'a konuştu.

        Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti. Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor.

        Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürük olabiliyor.

        Uzmanlar, yeni varyantın aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının olası olmadığını belirtiyor.

        ÖLÜMCÜL MÜ?

        Prof. Dr. Nurettin Yiyit: COVID-19'da çok fazla mutasyon oluştu. Hepsinde panik olduk. Sadece iki varyant hakim oldu. Bu da hakim olacak mı zaman gösterecek. Öldürücü olup olmadığını zaman gösterecek. Şu anki hedefimiz ülkemize girmesini engellemek. Ne kadar geç sokarsak o kadar iyi. Hemen endişe etmemeliyiz.

        Prof. Dr. Kenan Midilli: Güney Afrika'da çok hızlı yayılması ve günlük vaka sayılarının artış hızı kaygı verici ve buralarda deltayı geçebileceğine işaret ediyor. Sahip olduğu mutasyonlarına bakıldığında geçirilmiş enfeksiyon ya da aşılamalar sonucu kazanılmış bağışıklıktan kaçabilme potansiyeli yüksek görünüyor. Durum birçok açıdan virüsün lehine görünüyor.
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        Haberler Güncel Yeni virüs Omicron tehlikeli mi, ölümcül mü? Omicron Türkiye'de hangi illerde görüldü? Omicron varyantı (B.1.1.529) nedir, belirtileri neler?
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