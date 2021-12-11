Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Alternatif bir su yolunun yapılması şart oldu

"İSTANBUL BOĞAZI'NIN YILLIK GÜVENLİ GEÇİŞİ 25 BİN CİVARINDADIR"

Konuşmasında Karaismailoğlu, "Şu anda İstanbul Boğazı'ndan yılık 40 bin gemi geçişi var ancak yıllık 40 bin gemi geçişi hiç güvenli olmayan bir süreç. Biz de hassas tedbirler alarak bu geçişi sağlıyoruz. Buna rağmen Zeytinburnu sahilinde bekleyen yüzlerce gemi var. Ticaret hacimlerinin artması nedeniyle bu geçişler haftalarca sürecek. Yine bu gemilerin Marmara Denizi'nde bulunmasının çevreye verdiği zarar da var. Aynı zamanda İstanbul Boğazı'nın dünyanın en riskli rotalarından biri olması geçmişte burada yaşamış kazalar, yangınlar da unutulmamalı. İstanbul Boğazı'nın yıllık güvenli geçişi 25 bin civarındadır. Ancak biz bu olağanüstü şartları zorlayarak ve güvenlik önlemlerini alarak boğazdan yıllık 40 binin üzerinde gemi geçirmeye çalışıyoruz" dedi.