Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne geri sayım başladı! Büyük ikramiye bu yıl tam 120 milyon lira!

2022'ye az bir süre kala Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne geri sayım başladı. Büyük ikramiye bu yıl tam 120 milyon liraydı! Tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek biletlerse 30 liradan satışa çıktı. "Ah bir zengin olsam" diyenler, soluğu Eminönü'ndeki Nimet Abla'nın önünde aldı. İşletmeci Nimet Özden, vatandaşların en çok çeyrek bilet aldığını açıkladı.

NELER ALINIR NELER

BUGÜNÜN kuruyla 150 bin 564 adet gram altın, 94 bin 637 adet çeyrek altın, 47 bin 318 adet yarım altın, 22 bin 718 adet de Cumhuriyet altını alınır.



BUGÜNKÜ kurla 8 milyon 634 bin dolar, 7 milyon 647 bin Euro alınabilir.

İstanbul Bağdat Caddesi'nden tanesi 7-8 milyon liraya 15 daire alınabilir.