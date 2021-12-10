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    Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım operasyonundan acı haber geldi

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım operasyonundan acı haber geldi. PKK'lı teröristler saldırı düzenleyerek Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik, Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ü şehit etti. Çıkan çatışmada 6 hain ölü olarak ele geçirildi. Sarı'nın (29) Balıkesir'in Edremit ilçesindeki baba evine ateş düştü. Eşinin şehit olduğu haberini Denizli'deki evlerinde alan Rus asıllı Anna Sarı, Balıkesir'e gitmek için yola çıktı. Çelik'in Yozgat'ta yaşayan ailesi de gözyaşına boğuldu. Aksöz'ün İstanbul Sancaktepe'deki ailesi acı haberle yıkıldı.

    Kalleş pusu

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım operasyonundan acı haber geldi. PKK'lı teröristler saldırı düzenleyerek Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik, Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ü şehit etti. Çıkan çatışmada 6 hain ölü olarak ele geçirildi. Sarı'nın (29) Balıkesir'in Edremit ilçesindeki baba evine ateş düştü. Eşinin şehit olduğu haberini Denizli'deki evlerinde alan Rus asıllı Anna Sarı, Balıkesir'e gitmek için yola çıktı. Çelik'in Yozgat'ta yaşayan ailesi de gözyaşına boğuldu. Aksöz'ün İstanbul Sancaktepe'deki ailesi acı haberle yıkıldı.

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    Haberler Güncel Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım operasyonundan acı haber geldi
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