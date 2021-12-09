Türkiye'ye ikinci S-400 sevkiyatı olacak mı? Rusya'dan flaş açıklama

"TEK BİR ÜLKENİN DAHİ GÖRÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRMESİNE YOL AÇAMADILAR"

Türkiye'nin bu yaptırımlara karşı taviz vermediğini ifade eden Peskov, ABD'ye eleştirilerini sürdürerek, "Tek bir ülkenin dahi görüşlerini değiştirmesine yol açamadılar. Ancak bizim politikamız çeşitli ülkelerle, özellikle de ortaklarımızla iş birliğine açık olmak" şeklinde konuştu.