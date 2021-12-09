TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İSİPAB İcra Komitesinin 46. Toplantısı'nda konuştu! İslam ülkelerine özel komite çağrısı

İSİPAB ülkeleri olarak birçok uluslararası zeminde bulunduklarını aktaran Şentop, şunları kaydetti:

"10 gün kadar önce PAB'da yaşamış olduğumuz sorundan hareketle bunu söylüyorum. Birbirimizden haberimiz yok. Bir acil gündem önerisi hazırlanıyor. Birden fazla hazırlanıyor. Bu veriliyor. Bu tür toplantılar öncesinde İSİPAB'ın iş birliği içerisinde hareket etmesini sağlayacak şekilde çalışmalar yürütecek bir teknik komitenin genel sekreterlik bünyesinde oluşturulmasını da öneriyorum. Böyle bir çalışma bizleri daha önce yapılacak bu tür uluslararası toplantılar öncesinde birlikte hareket etme zemini, iş birliği zemini oluşturmak bakımından altyapı hazırlayacaktır. Bu konuyu da etraflıca değerlendirilmekte ve koordinasyon komitesini hayata geçirmekte büyük fayda mülahaza ediyorum."

"İSLAM DÜNYASI İÇERİSİNDE HEM DOĞU HEM DE BATIDA İSTİKRARI VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN GELİŞMELER VAR"

İSİPAB Genel Sekreteri Mouhamed Khouraichi Niass da yaklaşık 2 yıldır tüm dünya koronavirüs salgınıyla karşı karşıya kaldığı için faaliyetlerin istenilen düzeyde gerçekleştirilemediğini dile getirdi. Niass, bu olumsuz durumun bir an önce ortadan kalkıp, etkinliklerin aynı şekilde devam edebilmesi temennisinde bulundu.

Pandemi sürecinde icra komitesinin iki kez çevrim içi etkinlik düzenlediğini aktaran Niass, "24 Mayıs 2021 tarihinde Tahran'da İsrail'in, Filistin halkına saldırısı bağlamında yapılan toplantıya da birlik üyelerinden 14 parlamento katılmıştır." bilgisini verdi.

İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı bir dizi sorunlar olduğunu ifade eden Niass, "Bunların başında Filistin meselesi geliyor. Filistin halkı acı çekiyor. Filistin, İsrail saldırılarına maruz kalmaktadır. Kudüs ve Mescid-i Aksa daha fazla Yahudileştirilme ve İsrail saldırılarına maruz kalıyor. Filistin halkı zorla evlerinden, yurtlarından edilmektedirler. Bunun yanı sıra İslam dünyası içerisinde hem doğu hem de batıda istikrarı ve güvenliği tehdit eden gelişmeler var. Bu bağlamda bütün bu meselelerimize yeni bir bakış açısı ve yeni bir ruhla yaklaşım göstermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.