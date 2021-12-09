Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika MHRS genelgesi! 81 ile gönderildi

81 İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen genelgede, hekim çalışma cetvellerinin planlanması, uygulanması ve polikliniklerde randevulu muayene süreçlerinin takibi ve hizmete erişim konularında planlamanın hassasiyetle yapılması ve yürütülmesi hususlarına değinildi.