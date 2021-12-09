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    İngiliz Başkan Olga Maitland, Türkiye ile siber güvenlik konusunda müttefik olmak istediklerini söyledi

    İngiltere Savunma ve Güvenlik Forumu Başkanı Olga Maitland, ulusal güvenlik ve savunma alanlarında dünya çapında büyük bir değişim olduğunu bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Siber Güvenlik Merkezi kurmasını oldukça yerinde bulduklarını kaydetti.

    SİHA’ya siber olalım

    İngiltere Savunma ve Güvenlik Forumu Başkanı Olga Maitland, ulusal güvenlik ve savunma alanlarında dünya çapında büyük bir değişim olduğunu bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siber Güvenlik Merkezi kurmasını oldukça yerinde bulduklarını kaydetti.

    İHA'ların ucuz ve fark edilmesi zor silahlar olduğunun altını çizdi. Ancak bir siber saldırı durumunda İHA'ların işlevsiz kalabileceğini belirtti. Yazılımlarının mutlaka korunması gerektiğini, bu konuda Ankara ile işbirliği yapılabileceğini söyledi.

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    Haberler Güncel İngiliz Başkan Olga Maitland, Türkiye ile siber güvenlik konusunda müttefik olmak istediklerini söyledi
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