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    • 09.12.2021 13:54
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    Diyarbakır'da drone'lar sayesinde 11 milyon liralık kaçak elektrik zararı önledi

    Dicle Elektrik AŞ, yaklaşık 3 yıldır gündüz ve gece görüşlü droneler sayesinde sorumluluk bölgesinde 11 milyon liralık 6 milyon kWh kaçak tüketim ortaya çıkardı. Haberin detayları...

    İHA
    Drone’lar 11 milyon liralık kaçak elektrik önledi

    Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, kaçak tüketimle mücadelede yüksek teknolojiden faydalanmaya devam ediyor. Bunun son örneği drone filosuna yeni katılan gece görüş özelliğine sahip ısıya duyarlı termal kameralı yeni drone oldu. Şirket, havadan kaçak elektrik denetimlerini, güvenlik birimlerinden alınan izinler çerçevesinde gerçekleştiriyor.

    Enerji Kayıpları Müdürlüğü bünyesinde gerekli teknik eğitimleri alan görevliler tarafından kullanılan droneler ile bu güne kadar kaçak elektrik tüketiminde kullanılan çok sayıda kayıt dışı trafo tespit edilerek savcılık kararıyla el konuldu.

    Kaçak tüketim oranı bu sayede özelleştirmenin yapıldığı 2013 yılından bu yana yaklaşık 30 puan düşürüldü. 2013 yılında bölgede ortalama yüzde 76 seviyesinde olan kaçak tüketim oranı, yüzde 46'ya gerilediği belirtildi.

    KAÇAK ELEKTRİĞİN DEV BİLANÇOSU

    Yaklaşık 3 yıldır kullanılan droneler sayesinde Dicle Elektrik'in sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen kaçak tespitine dikkat çeken saha operasyonları kıdemli müdürü Şeref Korhan, "Sorumluluk bölgemizde drone teknolojisi kullanılarak 79 alçak gerilim, 94 orta gerilim şebekesinde kaçak tespiti yapıldı. Bunun sonucunda parasal değeri 11 milyon lirayı bulan 6 milyon kWh kaçak tüketim ortaya çıkarıldı" dedi.

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