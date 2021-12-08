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    • 08.12.2021 08:20
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    • 08.12.2021 08:20
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    Son dakika: AFAD Antalya'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı

    Son dakika haberi... AFAD, Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle 71 su baskını, 29 ağaç devrilmesi, 28 yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Açıklamada, vatandaşların kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunuldu.

    AFAD Antalya’daki fırtınanın bilançosunu açıkladı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklamasına göre, dün gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden fırtına ve yağış çeşitli olumsuzluklara neden oldu.

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar ve ihbarlara ilgili kurumlar sevk edildi. Müdahale çalışmalarına AFAD, 112, itfaiye, jandarma ve emniyet ekipleri katıldı.

    Son 24 saat içerisinde fırtınanın hızı saatte 130 kilometreyle en fazla Kemer ilçesinde, yağış miktarı ise metrekareye 182 kilogramla en fazla Döşemealtı ilçesinde ölçüldü.

    71 SU BASKINI MEYDANA GELDİ
    Şu ana kadar 71 su baskını, 29 ağaç devrilmesi, 28 yıldırım düşmesi sonucu yangın, 1 yüksek gerilim hat kopması, 1 elektrik direği devrilmesi, 7 çatı uçması olayı meydana geldi. 6 araç mahsur kaldı, 2 trafo ve 1 tekne de zarar gördü.

    Açıklamada, vatandaşların kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunuldu.

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