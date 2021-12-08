Şeb-i Arus töreni ne zaman, nerede yapılacak? Şeb-i Arus bilet fiyatları ne kadar 2021? Şeb-i Arus nedir, ne anlama geliyor?

Aralık ayının gelmesiyle birlikte Şeb-i Arus hakkında bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Türk İslam aleminin öncü alimlerinden olan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefat ettiği gün Şeb-i Arus haftası olarak adlandırılıyor. Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 748. yılı düzenlenecek törenlerle anılacak. Bu gelişmelerle birlikte, Şeb-i Arus töreni ne zaman yapılacak? Şeb-i Arus ne demek, ne anlama geliyor? Sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...