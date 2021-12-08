Şeb-i Arus töreni ne zaman, nerede yapılacak? Şeb-i Arus bilet fiyatları ne kadar 2021? Şeb-i Arus nedir, ne anlama geliyor?

Aralık ayının gelmesiyle birlikte Şeb-i Arus hakkında bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Türk İslam aleminin öncü alimlerinden olan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefat ettiği gün Şeb-i Arus haftası olarak adlandırılıyor. Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 748. yılı düzenlenecek törenlerle anılacak. Bu gelişmelerle birlikte, Şeb-i Arus töreni ne zaman yapılacak? Şeb-i Arus ne demek, ne anlama geliyor? Sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...
ŞEB-İ ARUS NEDİR?
Şeb-i Arus, Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir.
Mevlana, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü için "Düğün Gecesi" olarak adlandırır.
Arus kelimesi, Arapçadaki Yükseliş kelimesinin yerinde kullanılmıştır, yani ölümden sonra ruhun semaya yükselişi anlamına gelmektedir.
"Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan" der. Mevlana, ölümü kişinin aslına, Allah'a dönüşü olarak yorumlar.
ŞEB-İ ARUS TÖRENİ NEDİR?
Rumi'nin ölüm yıl dönümlerinde, 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve "Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri" olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da anılmaktadır.