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    • 09.12.2021 08:58
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    Mehmet Berat Kağanarslan'ı kim öldürdü, katili Kübra Ekin mi? Mehmet Berat Kağanarslan kimdir, kaç yaşındaydı?

    Diyarbakır'da yaşanan Mehmet Berat Kağanarslan cinayeti hakkında son gelişmeler merak ediliyor. 5 Kasım'da arazide bulunan Mehmet Berat Kağanarslan'ın cesedi bulunmuştu. 22 yaşındaki Kübra Ekin'in Mehmet Berat Kağanarslan cinayetinde şüpheli olarak arandığı ortaya çıktı. Peki, Mehmet Berat Kağanarslan kimdir, kaç yaşındaydı? Mehmet Berat Kağanarslan'ı kim öldürdü, katili Kübra Ekin mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Mehmet Berat Kağanarslan kimdir, kaç yaşındaydı? Mehmet Berat Kağanarslan’ı kim öldürdü, katili Kübra Ekin mi?

    Mehmet Berat Kağanarslan hakkında aramalar hız kazandı. Diyarbakır Bismil'de 5 Kasım günü köylüler tarafından arazide Mehmet Berat Kağanarslan'ın cesedi bulunmuştu. 22 yaşındaki Kübra Ekin'in cinayetin ardından ortadan kaybolması kafalarda soru işareti yarattı. Kübra Ekin'in Mehmet Berat Kağanarslan cinayetinde şüpheli olarak arandığı ortaya çıktı. Peki, Mehmet Berat Kağanarslan kimdir, kaç yaşındaydı? Mehmet Berat Kağanarslan'ı kim öldürdü, katili Kübra Ekin mi? İşte son gelişmeler...

    MEHMET BERAT KAĞANARSLAN KİMDİR, KATİLİ KİM?

    Bismil'e 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde 5 Kasım günü köylüler tarafından arazide Mehmet Berat Kağanarslan'ın cesedi bulundu. 22 Ekim'de ailesi tarafından kayıp başvuruş yapılan Kağanarslan'ın öldürülüp, cesedinin yakıldığı belirlendi.

    Olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 14 şüpheli tespit etti. Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

    ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLDÜRÜLMÜŞ
    Şüphelilerinden S.Ç.'nin 15 Kasım'da silahla vurularak cinayete kurban gittiği tespit edildi, 1 şüphelinin yurt dışına çıktığı, diğer şüphelinin ise mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığı beyanıyla basında gündem olan Kübra Ekin olduğu belirlendi.

        ALIŞVERİŞE DİYE ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ
        Kübra Ekin, 13 Kasım günü Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde birlikte yaşadığı annesi Rahime Özdemir'e 'alışverişe gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra sırra kadem basmıştı. Kızının bulunmasını isteyen Rahime Özdemir, 'soruşturmanın etkin yürütülmesi için Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'ne başvurmuştu. Basına da yansıyan olay sonrası Ekin'in bulunması için özel ekip kurulmuştu.

        TUTUKLANAN ŞÜPHELİ İLE PASAPORT ÇIKARMIŞ
        Yapılan araştırmada, Kübra Ekin'in, Kağanarslan cinayetinin asli şüphelilerinden tutuklanan F.F. ile birlikte 9 Kasım'da aynı gün pasaport müracaatı yaptığı ve Ergani ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekin'in en son Hazro ilçesi civarında görüldüğü bildirildi. Kübra Ekin'in yurt dışına kaçan şüpheliyle birlikte gittiği değerlendiriliyor.

        ŞÜPHELİYİ TEŞHİS EDEMEMİŞ
        Bu arada Kübra Ekin'in kıyafetinden dolayı saldırıya uğradığını beyan etmesi üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmayla şüpheli olarak tespit edilen Ö.A.'nın yakalandığı ortaya çıktı. Emniyete davet edilen Ekin'in ise teşhiste, 'O, olup olmadığını bilmiyorum' deyince Ö.A.'nın serbest bırakıldığı ifade edildi.

        Ekin'in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan özel ekiplerin yoğun çalışması halen devam ediyor.
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