Mehmet Berat Kağanarslan'ı kim öldürdü, katili Kübra Ekin mi? Mehmet Berat Kağanarslan kimdir, kaç yaşındaydı?

Mehmet Berat Kağanarslan hakkında aramalar hız kazandı. Diyarbakır Bismil'de 5 Kasım günü köylüler tarafından arazide Mehmet Berat Kağanarslan'ın cesedi bulunmuştu. 22 yaşındaki Kübra Ekin'in cinayetin ardından ortadan kaybolması kafalarda soru işareti yarattı. Kübra Ekin'in Mehmet Berat Kağanarslan cinayetinde şüpheli olarak arandığı ortaya çıktı. Peki, Mehmet Berat Kağanarslan kimdir, kaç yaşındaydı? Mehmet Berat Kağanarslan'ı kim öldürdü, katili Kübra Ekin mi? İşte son gelişmeler...
MEHMET BERAT KAĞANARSLAN KİMDİR, KATİLİ KİM?
Bismil'e 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde 5 Kasım günü köylüler tarafından arazide Mehmet Berat Kağanarslan'ın cesedi bulundu. 22 Ekim'de ailesi tarafından kayıp başvuruş yapılan Kağanarslan'ın öldürülüp, cesedinin yakıldığı belirlendi.
Olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 14 şüpheli tespit etti. Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLDÜRÜLMÜŞ
Şüphelilerinden S.Ç.'nin 15 Kasım'da silahla vurularak cinayete kurban gittiği tespit edildi, 1 şüphelinin yurt dışına çıktığı, diğer şüphelinin ise mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığı beyanıyla basında gündem olan Kübra Ekin olduğu belirlendi.