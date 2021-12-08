Kurallara uymayan 15 firmaya 23 bin TL para cezası uygulandı

İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 11 ve 24 Kasım tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 10'u tüketici lehine ve 4'ü tüketici aleyhine ve 1'i görevsizlik olmak üzere toplam 15 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 14 bilirkişi görevlendirilmesi yapıldı.