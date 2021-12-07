İstanbul Yenibosna'da bir kişi Akıncı'yı evine sığdırdı (Güncel haberler)

İstanbul Yenibosna'da bir firmada operasyon şefi olarak çalışan 49 yaşındaki Sebahattin Öztürk, ilk kez gazetelerde gördüğü ve çok etkilendiği insansız hava aracı Akıncı'yı evine sığdırdı. Balık tutmak için gittiği bir göletin üzerinde çıplak gözlerle test sürüşünü yaparken izleme şansı yakaladığı Akıncı'ya çam ağacını yontarak hayat veren iki çocuk babası Öztürk, maket uçağı evinin balkonunda sergiledi. Öztürk, "Balkonda önceden kayınvalidemin pet şişeden yaptığı rüzgar gülü duruyordu. Şimdi ise Akıncı duruyor ve yoldan geçen herkes durup onu izliyor" diyor. Bulut YAMANDAĞ

EN BABA DRAM

Türkiye'yi sarsan olay 10 Kasım'da Aksaray'da meydana geldi. 14 yaşındaki Kemal Kaan Yılmaz, 5. kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Oğlunun ölümüyle yıkılan baba Dr. Timur Yılmaz'sa önceki gün sabah sosyal medyadan "Olmadı, olduramadım. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam" yazarak izini kaybettirdi! Ailenin ihbarı üzerine polis alarma geçti. Kısa süre sonra aracının içerisinde bulunan Dr. Timur Yılmaz'ın bilincinin kapalı olduğu belirlendi. İntihar etmiş olabileceği düşünülen ve midesi yıkanan doktorun durumun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇOBAN YILDIZI

"Çobansın dediler kız vermediler" sözü tarihe karıştı! Son dönemde, çobanlığın yıldızı parladı. Ancak Siirt'te hayvancılık yapan aileler, 10 bin lira maaşa bile çoban bulamadı. Sürü sahibi Zeki İmaç, "Bu iş, çok zordur. Kimse çobanlık yapamıyor, çoban bulamıyoruz. Çoban olmaları için ayda 10 bin lira veriyoruz kimse kabul etmiyor. Geliyor bir hafta yapıyor ikinci hafta kaçıyorlar" diye dert yandı...

103 AMİRALE HAPİS İSTEMİ

103 emekli amiral, darbe imalı bildiriye imza attı. Haklarında soruşturma başlatıldı. 'Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan 12 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

15 TEMMUZ'DA İTAAT DETAYI

15 Temmuz darbe girişiminde, FETÖ'cü pilotlar, halka bomba yağdırdı. İtirafçı pilot A.Ç., o hainlerin nasıl yetiştirildiğini anlattı. "Hepsi örgüte koşulsuz itaat ediyordu. Bu yapılanmada olduğum için pişmanım" açıklaması yaptı.

HİÇ İYİ DEĞİL

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu önceki gün annesiyle birlikte Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne gitti. Sağlık çalışanı tehdit etti! "Beni dinliyor musun? Sen kiminle oynadığının farkında mısın?" diyerek hakaret eden Ofluoğlu'nun sözleri tepki çekti.

VAKA SAYISI 20 BİN 33

Türkiye'de dün 354 bin 269 Covid-19 testi yapıldı. 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi can verdi. İyileşenlerin sayısı 25 bin 611 oldu.

99 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 99 milyon 452 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 2 kişi, 193'er bin lira kazandı. 4 bilenler bin 546'şar lira, 3 bilenler 107'şer lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

BİR KİŞİYE 235 BİN LİRA

10 bilen bir kişi, 235 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 968'er lira, 8 bilenler 242'şer lira, 7 bilenler 46'şar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.