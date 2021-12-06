GSB ile sonuc.kyk.gov.tr: KYK burs sonuç sorgulama ekranı 2021 - 2022! KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. KYK burs ve kredi başvurularının 5-10 Kasım tarihleri arasında alındı. Sonuçlarla ilgili açıklama bekleyen öğrenciler, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorularının yanıtını araştırıyor. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Aralık ayının ilk günlerinde KYK sonuçları hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakikaya odaklanıldı. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuc.kyk.gov.tr: KYK burs sonuç sorgulama ekranı 2021 - 2022!
HANGİ TARİHTE BELLİ OLACAK?
KYK burs ve kredi başvurularının 5-8 Kasım tarihleri arasında alınacağı açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Gençlerimizin taleplerini duyduk. GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularını 10 Kasım Çarşamba saat 23:59 uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sonuçlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2021 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdilik belli değil.
KYK BURS BAŞVURULARI HAKKINDA
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.