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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un içler acısı halini anlattı! Hedefi açıkladı

    Sakarya'daki AK Parti Toplantısı'nda gençler, Binali Yıldırım'a "Reis'i ara" sloganları attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da salona telefonla bağlandı. CHP yönetimindeki İstanbul'un içler acısı halini anlattı. Hedefi açıkladı...

    İstanbul boynu bükük kaldı

    Sakarya'daki AK Parti Toplantısı'nda gençler, Binali Yıldırım'a "Reis'i ara" sloganları attı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da salona telefonla bağlandı. CHP yönetimindeki İstanbul'un içler acısı halini anlattı. Hedefi açıkladı:

    Seçimlerden bu yana İstanbul'da çivi dahi çakılmıyor. Ağaç dikilmiyor. İstanbul artık garip... İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir.

    AK Parti'nin 19 yılda yaptığı çalışmalar millete anlatılmalı. Çünkü hala neler yaptığımızı bilmeyenler var. Eğer bunu millete mal edemiyorsak bilelim ki vebal altında oluruz.

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