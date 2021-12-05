TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan hakkında bilgiler eşi, çocukları, ailesi, biyografisi... Erinç Sağkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

TBB 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi tamamlandı. 348 delegenin oy kullandığı seçimlerde TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre 156'ya karşı 181 oyla yeni başkan Sağkan oldu. İşte Erinç Sağkan hakkında merak edilenler...

ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sağkan, Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştı. Ardından 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliğinde bulundu. 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Ardından Ankara Baro başkanlığına aday olan Erinç Sağkan, yüksek oy sonucu başkan seçildi. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı seçilmişti.