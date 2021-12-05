SON DAKİKA! Süper loto çekiliş sonuçları bugün açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kime, hangi ile çıktı? Büyük ödül...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI MI?

Süper loto çekilişinin 3.sü bugün yani 5 Aralık saat: 21:30'da gerçekleştirilecek. Kazandıran numaralar henüz belli olmadı. https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresinden 5 Aralık Süper Loto sorgulamasını yapabilirsiniz.

5 ARALIK SÜPER LOTO KİME, HANGİ İLE ÇIKTI?

Süper Loto çekilişi az sonra gerçekleştirilecek. 81,5 milyonluk büyük ödülü kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir.

Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.