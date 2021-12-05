19 yılda demiryolu ulaşımında devrim! Türkiye çağ atladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayımladığı "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2021" kitabında, devam eden Yüksek Hızlı Tren projeleriyle ilgili tüm bilgiler yer alıyor.
Buna göre Ankara-Sivas YHT Hattı'nın altyapı çalışmalarında yüzde 95, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda yüzde 47 fiziki ilerleme sağlandı.
Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı altyapı çalışmalarının yüzde 82'si tamamlanırken Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nın Konya-Karaman kesiminde son testler yapılıyor.
Halkalı- Kapıkule Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy- Kapıkule kesiminin yapımında yüzde 48'lik kısım tamamlandı.
Son 19 yılda demiryollarına toplam 220,7 milyar lira yatırım yapıldı. YHT işletmeciliğiyle tanışan Türkiye'de, 1213 kilometre YHT hattı inşa edildi.