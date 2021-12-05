19 yılda demiryolu ulaşımında devrim! Türkiye çağ atladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayımladığı "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2021" kitabında, devam eden Yüksek Hızlı Tren projeleriyle ilgili tüm bilgiler yer alıyor.

Buna göre Ankara-Sivas YHT Hattı'nın altyapı çalışmalarında yüzde 95, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda yüzde 47 fiziki ilerleme sağlandı.