Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü: Kız kardeşi Serap Görcü vefat etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü'nün vefat ettiğini açıkladı.

MEKANI CENNET OLSUN

Altun, yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, âilesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



ÜMRANİYE KOCATEPE MEZARLIĞINA TOPRAĞA VERİLECEK

Serap Görcü'nün cenazesi Cumartesi günü öğlen namazına müteakip İstanbul Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Câmi-i'nde kılındıktan sonra Ümraniye Kocatepe mezarlığına toprağa verilecek.