Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.12.2021 17:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2021 17:18
    ABONE OL

    Kalamar dolması nasıl yapılır? Kalamar nedir, evde kalamar balığı nasıl pişirilir? İşte malzemeler, püf noktaları…

    Yemek programlarını yakından takip eden izleyiciler Kalamar dolması nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Yumuşakçalar sınıfına dahil olan kalamar balık sofralarında yoğurlu söz eşliğinde meze olarak geldiği gibi evlerde de deniz ürünlerini sevenler sıklıkla tercih ediyor. Peki Kalamar nedir, evde kalamar balığı nasıl pişirilir? Bugün TV8’in sevilen yarışması Yemekteyiz’de pişirilen ve izleyicilerin oldukça dikkatini çeken kalamar dolmasının malzemelerinin neler olduğu ve püf noktalarına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte tarifi…

    takvim.com.tr
    Kalamar dolması nasıl yapılır?

    Kalamar dolması nasıl yapılır? Kalamar nedir, evde kalamar balığı nasıl pişirilir? Evde kolay, pratik hazırlanan ve lezzetine doyum olmayan kalamar dolmasının malzemeleri nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yemekteyiz programında yapılan ve deniz ürünlerini sevenlerin oldukça dikkatini çeken lezzet kalamarı evde pişirmek isteyenler merakla tarifini araştırır oldu. İşte püf noktaları...

    KALAMAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

    Malzemeler:
    4 Adet kalamar
    3 Tutam Ispanak (Doğranmış)
    1 Tutam Dereotu (Doğranmış)
    2 Adet Arpacık Soğanı (Ufak ufak doğranmış)

    2 Diş Sarımsak (Ufak ufak doğranmış)
    4 Yemek Kaşığı Ezine Peyniri (Ezilmiş)
    3 Yemek Kaşığı Zeytinyağı

    Kalamar Terbiye Malzemeleri

    2 Çay Kaşığı Karbonat
    1 Çay Kaşığı Toz Şeker
    1 Su Bardağı Süt
    1 Çay Bardağı Panko Ekmek Kırıntısı

        Yapılışı:

        Kalamarların yumuşaması için önce marine edin.

        Daha sonra kalamarları karbonat, toz şeker ve süt ile karıştırın.

        Bir tava içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile beraber soğan ve sarımsakları hafif soteleyin.

        Kalamarın ayaklarını küçük küçük doğrayıp tavaya katın ve 3-4 dakika kadar karıştırarak pişirin.

        Tavaya dereotunu ve ıspanakları ekleyip 3 dakika kadar karıştırın.

        Yeşillikler rengini çok kaybetmeden ekmek kırıntısını ve peyniri ilave edin.

        Tuz ve karabiber ilave edip Ezine peynirini ufak ufak ezerek kısık ateşte 3 dakika daha pişirin.

        Oda sıcaklığı derecesine gelen kalamarların iç harcını doldurup ağızlarını kürdan ile kapatın.

        Tavayı hafiften yağladıktan sonra kalamarları yerleştirip her tarafı pişecek şekilde çevirerek pişirin.

        Piştikten sonra servise hazırdır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kilise provokasyonunda istenen cezalar belli oldu!
        Haberler Güncel Kalamar dolması nasıl yapılır? Kalamar nedir, evde kalamar balığı nasıl pişirilir? İşte malzemeler, püf noktaları…
            SON DAKİKA