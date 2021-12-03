Kalamar dolması nasıl yapılır? Kalamar nedir, evde kalamar balığı nasıl pişirilir? İşte malzemeler, püf noktaları…

Kalamar dolması nasıl yapılır? Kalamar nedir, evde kalamar balığı nasıl pişirilir? Evde kolay, pratik hazırlanan ve lezzetine doyum olmayan kalamar dolmasının malzemeleri nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yemekteyiz programında yapılan ve deniz ürünlerini sevenlerin oldukça dikkatini çeken lezzet kalamarı evde pişirmek isteyenler merakla tarifini araştırır oldu. İşte püf noktaları...
KALAMAR DOLMASI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
4 Adet kalamar
3 Tutam Ispanak (Doğranmış)
1 Tutam Dereotu (Doğranmış)
2 Adet Arpacık Soğanı (Ufak ufak doğranmış)
2 Diş Sarımsak (Ufak ufak doğranmış)
4 Yemek Kaşığı Ezine Peyniri (Ezilmiş)
3 Yemek Kaşığı Zeytinyağı
Kalamar Terbiye Malzemeleri
2 Çay Kaşığı Karbonat
1 Çay Kaşığı Toz Şeker
1 Su Bardağı Süt
1 Çay Bardağı Panko Ekmek Kırıntısı