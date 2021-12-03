Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ambargolar tarih olacak

Türkiye, yerli savunma sanayisinde destan yazdı. Başkan Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi Deniz Topu Kara Atışları Programı'na katıldı. Şu mesajları paylaştı:
Makine Kimya Endüstrisi ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile İğrek Makine, ANZATSAN Mühendislik, ERMAKSAN'ın ortak gayretleriyle Türkiye bir defa daha başarılamayanı başardı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da aktif destek verdiği süreç sonunda hamdolsun 12 ay gibi rekor bir sürede milli deniz topumuzu ürettik.
Milli deniz topu, 16 kilometre etkili menzile sahiptir. Bu silahınenvantere girmesiyle birlikte Türk Deniz Kuvvetleri, etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır. Ayrıca ambargolar da tarihe karışacaktır.
Deniz topu tamamen yerli ve milli imkanlarla tam 12 ayda geliştirildi. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine eklendi.
Makine Kimya Endüstrisi ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile İğrek Makine, ANZATSAN Mühendislik, ERMAKSAN'ın ortak gayretleriyle Türkiye bir defa daha başarılamayanı başardı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da aktif destek verdiği süreç sonunda hamdolsun 12 ay gibi rekor bir sürede milli deniz topumuzu ürettik.
Milli deniz topu, 16 kilometre etkili menzile sahiptir. Bu silahınenvantere girmesiyle birlikte Türk Deniz Kuvvetleri, etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır. Ayrıca ambargolar da tarihe karışacaktır.
Deniz topu tamamen yerli ve milli imkanlarla tam 12 ayda geliştirildi. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine eklendi.