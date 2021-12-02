Kış lastiği hangi araçlara zorunlu 2021? Kış lastiği takmama cezası nedir? Kış lastiği zorunluluğu 2021 tarihleri nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Karayolları Trafik Kanunu gereği her yıl belirlenen tarihlerde kış lastiği takma zorunluluğu geçerli oluyor ve uymayanlar para cezası ödüyor. Peki hangi araçlar için kış lastiği zorunluluğu var ve takılmadığında ne kadar para cezası ödeniyor? İşte ayrıntılar...
KIŞ LASTİK ZORUNLULUĞU 2021 TARİHLERİ NEDİR?
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başladı ve 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.
Dün başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle, ekipler kentlerin giriş ve çıkış noktalarında denetim yapıyor.
Ekipler özellikle yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı. Trafik ekipleri, kurallara uymayan ticari araçların trafikte seyretmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR 2021?
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 TL ceza kesilecek.
KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU 2021?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.