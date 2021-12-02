İBB’nin 1,2 milyar liralık peşkeşine mahkemeden ret!

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde, 10636 ada 3 parselde yer alan, 49 bin 360 metrekarelik İETT garajı arazisi, İBB tarafından 1 milyar 200 milyon lira tahmini bedel üzerinden ihale ile satışa çıkarılmıştı.



Satış kararına İBB AK Parti Grubu itiraz etmiş ve İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Muhammet Kaynar mahkeme yoluna başvurmuştu.