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    • 02.12.2021 19:51
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    İBB'nin 1,2 milyar liralık peşkeşine mahkemeden ret!

    İBB'ye bağlı kuruluşlardan olan İETT'nin Ayazağa'da bulunan garajı için yapılan ihale mahkeme tarafından iptal edildi. Gelir paylaşımı usulü ile rezidans yapılmasına mahkeme onay vermedi. Kararı İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu sosyal medya hesabından duyurdu.

    İBB’nin 1,2 milyar liralık peşkeşine mahkemeden ret!

    Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde, 10636 ada 3 parselde yer alan, 49 bin 360 metrekarelik İETT garajı arazisi, İBB tarafından 1 milyar 200 milyon lira tahmini bedel üzerinden ihale ile satışa çıkarılmıştı.

    Satış kararına İBB AK Parti Grubu itiraz etmiş ve İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Muhammet Kaynar mahkeme yoluna başvurmuştu.



    MAHKEME DUR DEDİ
    İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda işlemin iptali kararı çıktı. Mahkeme iptal gerekçesinde, İBB'nin bağlı kuruluşu olan İETT'nin meclis kararı olmadan böyle bir satışı yapamayacağına, bu sebeple işlemin usulsüz olduğuna hükmederek ihalenin iptaline karar verdi.



    GÖKSU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
    Mahkemenin usulsüz ihale ile ilgili iptal kararını Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu sosyal medya hesabından duyurdu.



        Göksu yaptığı paylaşımda, "Daha önce Merter'deki hizmet binası ve kat otoparkını satmaya kalkışan CHP'li İBB Yönetiminin, meclisimizi yok sayarak İETT Ayazağa Garajı'nı satmasına ve garajın olduğu alana rezidans yaptırma girişimine yargı dur dedi. İstanbulluların hukukunu korumaya devam edeceğiz" dedi.

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