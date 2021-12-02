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    • 03.12.2021 01:40
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    Doktorlardan sonra sağlık çalışanlarına zam TBMM'nin gündeminde!

    Son dakika haberleri... Doktorlara ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurulu’nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi. Ek gösterge zammının diğer sağlık personelini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gündeme geldi. AK Parti, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan maliyet analizi ve görüş istedi. Bakanlığın çalışmasının neticesine göre bugün yeniden toplanacak Genel Kurul'da mevcut torba yasaya ilgili düzenlemenin eklenebileceği ifade ediliyor. İşte detaylar...

    Doktorlardan sonra zam sırası onlarda!

    Hekimlerden sonra sağlık çalışanlarına zam da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geliyor.

    TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren, elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını düzenleyen torba yasa teklifine dün sürpriz bir önerge ile pratisyen hekimlere 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlere 5 bin lira düzeyinde ek gösterge zammı düzenlemesi eklenmiş ve ilgili maddeler tüm partilerin oybirliği ile kabul edilmişti.

    Öte yandan sağlık çalışanlarına yönelik zam düzenlemesinin yanı sıra hekim zammından üniversite hastanelerinde çalışan doktorların da faydalanması için bir düzenlemenin daha gündemde olduğu ifade ediliyor.

    HEKİMLERDEN SONRA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZAM TBMM'NİN GÜNDEMİNDE
    Sabah'ın haberine göre, pratisyen hekimlerin maaşlarına 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlerin maaşlarına 5 bin lira düzeyinde yapılan ek gösterge zammının diğer sağlık personelini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gündeme geldi. AK Parti, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan maliyet analizi ve görüş istedi.

    Bakanlığın çalışmasının neticesine göre bugün yeniden toplanacak Genel Kurul'da mevcut torba yasaya ilgili düzenlemenin eklenebileceği ifade ediliyor.

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    Haberler Güncel Doktorlardan sonra sağlık çalışanlarına zam TBMM'nin gündeminde!
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