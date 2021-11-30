Kredi Yurtlar Kurumu 2021-2022 KYK burs başvuru sonucu sorgulama ekranı! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği sorular arasında KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kredi Yurtlar Kurumu'nun burs ve kredi başvuruları 10 Kasım itibariyle sona erdi ve hemen sonrasında sonuçlar araştırma konusu oldu. Peki KYK sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu mu, sorgulamalar nereden ve nasıl yapılacak? 2021-2022 KYK burs başvuru sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte KYK bursu hakkında merak edilen tüm bilgiler…
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvurularının 5-8 Kasım tarihleri arasında alınacağı açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Gençlerimizin taleplerini duyduk. GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularını 10 Kasım Çarşamba saat 23:59 uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sonuçlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2021 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdilik belli değil.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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