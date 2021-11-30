Kredi Yurtlar Kurumu 2021-2022 KYK burs başvuru sonucu sorgulama ekranı! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği sorular arasında KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kredi Yurtlar Kurumu'nun burs ve kredi başvuruları 10 Kasım itibariyle sona erdi ve hemen sonrasında sonuçlar araştırma konusu oldu. Peki KYK sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu mu, sorgulamalar nereden ve nasıl yapılacak? 2021-2022 KYK burs başvuru sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte KYK bursu hakkında merak edilen tüm bilgiler…