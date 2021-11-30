İzmir Konak’ta deniz taştı iş yerlerini su bastı!

Fırtına bugün de etkisini sürdürdü. Özellikle Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerinde fırtınanın saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıktı. Fırtınanın yön değiştirmesi nedeniyle bu kez Konak'ta deniz taştı.
İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Kordon boyunda yol, 30 santimetreyi bulan suyuyla doldu. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Sahildeki bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Rüzgar güney ve güneybatı yönünden tam fırtına şeklinde esecek. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı" açıklaması yapıldı.