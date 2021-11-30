İzmir Konak’ta deniz taştı iş yerlerini su bastı!

DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Fırtına İzmir'de deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Dün İZDENİZ tarafından yapılan açıklamayla saat 08.25'te iptal edilen vapur seferleri hava koşulları nedeniyle bugün de yapılamadı. Fırtınanın ilerleyen saatlerde daha da etkili olması bekleniyor.