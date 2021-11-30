İzmir depreminde 30 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı davasında pes dedirten ifade: Ben müteahhit değilim

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davadanın ilk duruşması bugün görüldü. duruşmaya, tutuklu sanık Turgay Akkoçlu, tutuksuz sanıklar Hayati Uzun ile Hüseyin Bilgin Sert, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Dava kapsamında, tutuklu sanık Akkoçlu'nun savunması alındı.

'YIKILIŞI SADECE BETON VE ETRİYELERE BAĞLAYAMAYIZ'

Sanık Turgay Akkoçlu, binayı 1975 deprem yönetmeliğine uygun olarak yaptığını ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından titizlikle incelendiğini, uygun bulunduğunu ve inşaat ruhsatı verildiğini söyledi.

Proje müellifi olarak sorumluluğu olmadığını belirten Akkoçlu, "İnşaat yapımı, müteahhit, şantiye şefi ve taşeronlara aittir. İmar Kanunu, fenni mesule inşaatın projeye uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak sorumluluğunu verir. Fenni mesuller müteahhidin elemanı değildir, kanun gereği atanırlar, ihtiyaç halinde gelip kontrol ederler. Fenni mesuliyeti yapı ruhsatıyla başlayıp, yapı kullanma belgesi ile sona eriyor. İmar Kanunu'nda 'Fenni mesul malzeme alımı, satımı yapmaz, müteahhitlik, şantiye şefliği yapmaz' der.