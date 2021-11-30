İstanbul, Bursa ve İzmir’de etkili olan fırtına can aldı! 5 kişi öldü 38 kişi yaralandı

Kara kış, kapıyı çaldı! Şiddetli lodos, dün tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. İstanbul, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, tekneler battı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın 70 ile 100 km/ sa hızında eseceğini açıkladı. Vatandaşlar soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarılırken, gelen haberler yürekleri yaktı. İstanbul'da 4, Zonguldak'ta 1 olmak üzere toplamda 5 kişi hayatını kaybetti toplamda 38 kişi de yaralandı.

5 İLDE OKULLAR TATİL

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da, şiddetli lodos nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

HELAL OSUN SİZE

İki metrobüs şoförü, Boğaz Köprüsü'nden geçerken motosikletli kuryeleri rüzgardan böyle korudu. İstanbul Valiliği, bugün 18.00'a kadar motokuryeliğin yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayacağını açıkladı.