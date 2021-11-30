Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbul, Bursa ve İzmir’de etkili olan fırtına can aldı! 5 kişi öldü 38 kişi yaralandı

    Şiddetli lodos, Türkiye’nin kıyılarını esir aldı! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, tekneler battı. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da, şiddetli lodos nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

    Lodos çarptı

    Kara kış, kapıyı çaldı! Şiddetli lodos, dün tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. İstanbul, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, tekneler battı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın 70 ile 100 km/ sa hızında eseceğini açıkladı. Vatandaşlar soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarılırken, gelen haberler yürekleri yaktı. İstanbul'da 4, Zonguldak'ta 1 olmak üzere toplamda 5 kişi hayatını kaybetti toplamda 38 kişi de yaralandı.

    5 İLDE OKULLAR TATİL
    İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da, şiddetli lodos nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

    HELAL OSUN SİZE
    İki metrobüs şoförü, Boğaz Köprüsü'nden geçerken motosikletli kuryeleri rüzgardan böyle korudu. İstanbul Valiliği, bugün 18.00'a kadar motokuryeliğin yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayacağını açıkladı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HDP’li Garo ile bu karesinden 5 ay sonra PKK’ya katıldı!
    Haberler Güncel İstanbul, Bursa ve İzmir’de etkili olan fırtına can aldı! 5 kişi öldü 38 kişi yaralandı
        SON DAKİKA