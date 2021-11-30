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    • 30.11.2021 09:26
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    Hortum nasıl oluşur? Hortum anında dikkat edilmesi gerekenler neler? İstanbul Valiliği’nden kuvvetli rüzgar uyarısı geldi

    Vatandaşlar gündemde Hortum nasıl oluşur? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbullular şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisinde kaldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları uyarmıştı. Ülkemizdeki diğer illerde yaşanan hortumdan dolayı mahallelere savaş alanına döndü, evler zarar gördü. Bunun üzerine Hortum anında dikkat edilmesi gerekenler neler? Sorgulaması da başladı. İşte hortumun ne olduğu ve oluşma sebebi…

    takvim.com.tr
    Hortum nasıl oluşur?

    Hortum nasıl oluşur? Hortum anında dikkat edilmesi gerekenler neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'den hortum uyarısı gelmişti ve illerde yaşanan zarardan dolayı telaşa kapılanlar hortum anında neler yapılması gerektiğini, hortumun nasıl ve neden oluştuğuna ilişkin bilgileri araştırır oldu. İşte detaylar...

    İSTANBULLULARA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI!

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar konusunda İstanbulluları dünden uyarmıştı.

    Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

    "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım."

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, salı günü sabah saatlerine kadar da iç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    Duyuruda, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

        HORTUM NASIL OLUŞUR?

        Türkiye'yi etkileyen afetler arasında hortumda katıldı. Hortum atmosferde bir alçak basınç alanı çevesinde dönen şiddetli rüzgarların etkisiyle, hava ya da suyun dar alanda hızla dönüp sütun biçiminde yükselmesiyle oluşan bir doğa olayıdır.

        Yerden yükselen nemli ve sıcak havanın daha üst seviyedeki soğuk havayı yukarı itmesiyle oluşan akımda ortaya çıkıyor ve önüne çıkan her şeyi yıkıp geçiriyor.

        HORTUM AFETİNDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELER?

        Hortum sırasında kapalı bir alandaysanız suyu, elektriği ve gazı kaynağından kesin.

        Pencere ve balkonlardan, kapılar ve dış duvarlardan uzak durun.

        Binadaki sığınağa veya bodrum katına kaçın ve havada uçan nesnelerden zarar görmemek için sağlam bir eşyanın, örneğin ağır bir masanın altına girin.

        Sığınak veya bodrum katı yoksa, penceresi en az olan bölüme girin.

        Gökdelendeyseniz, mutlaka en alt kata ini. Asansör kullanmayın. Saklanmak için en uygun yerler banyo, tuvalet ve iç koridorlardır.

        Bulunduğunuz bina, prefabrik evler gibi yapıca zayıfsa, çevredeki sağlam bir binaya sığının.

        Araçtaysanız, hemen çıkın ve yakınlarda bir sığınak arayın. Araç kullanmaya devam ederek hortumdan kamaya çalışmak yanlıştır.

        Açık arazideyseniz ve çevrede sığınacak hiçbir yer yoksa, hemen hendek, ark gibi çukurca bir yere çökerek başınızı kollarınızın arasında alıp yüzükoyun uzanarak bekleyin.
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