Hortum nasıl oluşur? Hortum anında dikkat edilmesi gerekenler neler? İstanbul Valiliği’nden kuvvetli rüzgar uyarısı geldi

Hortum nasıl oluşur? Hortum anında dikkat edilmesi gerekenler neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'den hortum uyarısı gelmişti ve illerde yaşanan zarardan dolayı telaşa kapılanlar hortum anında neler yapılması gerektiğini, hortumun nasıl ve neden oluştuğuna ilişkin bilgileri araştırır oldu. İşte detaylar...
İSTANBULLULARA KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar konusunda İstanbulluları dünden uyarmıştı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım."
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, salı günü sabah saatlerine kadar da iç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Duyuruda, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.