Görevine son verilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 yıl koruma müdürlüğünü yapan Koray Aslan'ın 15 Temmuz bağlantısı!

İsmi CHP'li belediyelerdeki adrese teslim ihaleleri organize etmesiyle gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel koruma müdürü Koray Aslan'a görevden el çektirildi. Kılıçdaroğlu'nun kaset skandalıyla koltuğa oturmasının ardından 2010 yılında resmi koruma müdürü olarak atanan Koray Aslan, 1.5 sene önce emekli edildi. Kılıçdaroğlu'nun özel korumalığını yapmaya devam eden Koray Aslan, geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı'nın Kılıçdaroğlu'nu koruması için atadığı resmi koruma müdürüne hakaretler yağdırarak Muğla'ya giderken binecekleri özel uçağa almadığı ortaya çıkmıştı.
BAKANLIK "ZAAFİYET OLUR" DEDİ
Yaşanan bu skandal üzerine resmi koruma müdürü, İçişleri Bakanlığı'na durumu bildirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bakanlık, CHP Genel Sekreterliğine, Kılıçdaroğlu'nun korumasız gezdiğini, olası bir zafiyet olmaması için bildirim yapılması gerektiğine ilişkin bir yazı gönderdi. Bakanlık, resmi koruma müdürüne görevine devam etmesi kararını iletti.
TANKLARA YOLU O AÇTIRDI
11 yıl boyunca Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmayan Aslan, 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanını tanklarla işgal eden darbecilerle, Kılıçdaroğlu'nun geçebilmesi için pazarlık yapan isimdi.