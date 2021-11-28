Görevine son verilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 yıl koruma müdürlüğünü yapan Koray Aslan'ın 15 Temmuz bağlantısı!

BAKANLIK "ZAAFİYET OLUR" DEDİ

Yaşanan bu skandal üzerine resmi koruma müdürü, İçişleri Bakanlığı'na durumu bildirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bakanlık, CHP Genel Sekreterliğine, Kılıçdaroğlu'nun korumasız gezdiğini, olası bir zafiyet olmaması için bildirim yapılması gerektiğine ilişkin bir yazı gönderdi. Bakanlık, resmi koruma müdürüne görevine devam etmesi kararını iletti.