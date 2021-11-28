Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz öldü mü, neden öldü? Mustafa Cengiz'in hastalığı neydi? Mustafa Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı?

Mustafa Cengiz, başkanlığının son 1 yıllık bölümünde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. 2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirmişti. Cengiz, bu süreçte uzun süre tedavi görse de tedavilerden beklenen yanıtı alamadı ve 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelmiştir.



Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip'te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye'nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı.