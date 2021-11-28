AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖF puan hesaplama, sınav geçme notu kaç? AÖF soru kitapçığı ve cevaplar…

Üniversite eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi. Sınavını tamamlayan AÖF öğrencileri merakla sonuç tarihini araştırır oldu. Peki AÖF puan hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu kaç? İşte tüm bilgiler…