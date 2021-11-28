AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖF puan hesaplama, sınav geçme notu kaç? AÖF soru kitapçığı ve cevaplar…

Üniversite eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi. Sınavını tamamlayan AÖF öğrencileri merakla sonuç tarihini araştırır oldu. Peki AÖF puan hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu kaç? İşte tüm bilgiler…
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları henüz yayınlanmadı ve tarih verilmedi. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı da henüz erişime açılmadı.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti