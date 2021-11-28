Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi koronavirüs izinleri ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

Gündemde yoğun bir şekilde Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Milyonlarca mahkum ve ailesini yakından ilgilendiren koronavirüs izinleri pandemi nedeniyle birçok kez uzatılmıştı ve 30 Kasım'da sona ermesi beklenen izinler için yeniden bir uzatma olup olmayacağı merak edilenler arasında yer aldı. Peki Adalet Bakanlığı açık cezaevi koronavirüs izinleri 6 ay uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? 5. Yargı Paketi'ne de eklenen açık cezaevi izinleri hakkında son gelişmeler neler? İşte ayrıntılar…

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinlerinin daha önce 30 Kasım tarihinde biteceği açıklanmıştı. Mecliste kabul edilen 5. Yargı paketinde yer alan yasayla, cezaevlerindeki COVID-19 nedeniyle infazlarını evlerinde geçirenlerle ilgili de yeni düzenlemeye gidildi.