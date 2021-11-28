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    • 29.11.2021 07:42
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    Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi koronavirüs izinleri ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi koronavirüs izinleri 6 ay uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Pandemi nedeniyle açık cezaevi mahkumları uzun zamandır cezaevine dönmemişti ve 30 Kasım'da bitmesi beklenen izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak edildi. TBMM Genel Kurulu'na taşınan ve 5. Yargı Paketi'ne eklenen açık cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı?

    Gündemde yoğun bir şekilde Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Milyonlarca mahkum ve ailesini yakından ilgilendiren koronavirüs izinleri pandemi nedeniyle birçok kez uzatılmıştı ve 30 Kasım'da sona ermesi beklenen izinler için yeniden bir uzatma olup olmayacağı merak edilenler arasında yer aldı. Peki Adalet Bakanlığı açık cezaevi koronavirüs izinleri 6 ay uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? 5. Yargı Paketi'ne de eklenen açık cezaevi izinleri hakkında son gelişmeler neler? İşte ayrıntılar…

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Açık cezaevi izinlerinin daha önce 30 Kasım tarihinde biteceği açıklanmıştı. Mecliste kabul edilen 5. Yargı paketinde yer alan yasayla, cezaevlerindeki COVID-19 nedeniyle infazlarını evlerinde geçirenlerle ilgili de yeni düzenlemeye gidildi.

    30 Kasım'da sona erecek COVID-19 izinleri 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.

    TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi.

    Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeyle, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

        Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce, koronavirüs izninden dönecek mahkumlar için yol haritasını da hazırladı. Kalan cezalarını çekmek için salgın izninden dönecek mahkumlar koronavirüs aşısı yaptıracaklar. Cezaevine girmeden 48 saat önce de PCR testi yaptıracaklar. Cezaevine HES kodu ile girecekler.

        Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin, aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığı'nın aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları.
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        Haberler Güncel Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi koronavirüs izinleri ne zaman bitecek, uzatılacak mı?
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