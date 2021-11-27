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    • 27.11.2021 13:34
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    • 27.11.2021 13:42
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    İstanbul'a son dakika kuvvetli lodos uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi

    Son dakika haberi... İstanbul'a sarı kodlu uyarı geldi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM vatandaşlara peş peşe uyarıda bulundu. İstanbul'da pazartesi kuvvetli lodos bekleniyor. Rüzgarın Pazartesi gününden itibaren kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı.

    İstanbul’a sarı kodlu uyarı

    Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "sarı" koduyla uyarıda bulurken "Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden ise rüzgarın Pazartesi gününden itibaren kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı. Aynı zamanda il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedildi.

    METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı,Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı, Burdur'un doğu ilçeleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın merkez ve doğusunda şiddetli ve yer yer aşırı (100-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı, Burdur'un doğu ilçeleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın merkez ve doğusunda yer yer aşırı (100-150 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, Çatı Uçması gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 18°C

        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 18°C

        Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 18°C

        Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 22°C

        Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            AKDENİZ

            Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.Rüzgar'ın batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 21°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ANTALYA °C, 20°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli merkez ve doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

            HATAY °C, 18°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            MERSİN °C, 21°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            İÇ ANADOLU

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 15°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            ÇANKIRI °C, 12°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            ESKİŞEHİR °C, 16°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

            KONYA °C, 15°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ

            Parçalı çok bulutlu, batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 16°C

            Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 21°C

            Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 13°C

            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            ZONGULDAK °C, 20°C

            Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 15°C

            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            SAMSUN °C, 20°C

            Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 15°C

            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            TRABZON °C, 21°C

            Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı yer yer çok bulutlu Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 7°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            KARS -3°C, 6°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            MALATYA °C, 12°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            VAN °C, 10°C

            Parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 15°C

            Parçalı bulutlu

            GAZİANTEP °C, 16°C

            Parçalı bulutlu

            SİİRT °C, 15°C

            Parçalı bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 17°C

            Parçalı bulutlu

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            İstanbul’a sarı kodlu uyarı
            Haberler Güncel İstanbul'a son dakika kuvvetli lodos uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi
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